نقابة اصحاب المدارس الخاصة : العطلة الصيفية للطلبة وليست للعاملين

رفضت نقابة أصحاب المدارس الخاصة ما جاء في بيان لنقابة المعلمين حول الإجازات السنوية للمعلمين العاملين في القطاع الخاص.

ففيما طالبت نقابة المعلمين العاملين في القطاع الخاص بـ”عدم توقيع أي نماذج إجازة بين الفصلين”، أكدت نقابة المدارس الخاصة “التزامها بقانون العمل القاضي باعتبار العطل المدرسية بين الفصلين أو العطلة الصيفية هي للطلبة وليست للعاملين”.

وقالت النقابة، في بيان أمس، إن المادة الرابعة من عقد العمل الموحد تنص على “يلتزم الطرف الأول بتحديد تاريخ موعد بدء الإجازة السنوية للطرف الثاني في بداية العام الدراسي وحسب تقويم وزارة التربية والتعليم ومقتضيات العمل، وعلى أن لا يتعارض ذلك مع أحكام المادة 61 من قانون العمل ساري المفعول”، في إشارة منها إلى أن العطل المدرسية بين الفصلين أو الصيفية هي للطلبة وليست للعاملين.

وكانت نقابة المعلمين حذرت في بيان لها أصدرته أول من أمس، المعلمين العاملين في القطاع الخاص “من توقيع أي نماذج إجازة بين الفصلين”، مشيرة إلى أن هذه العطلة مفروضة من قبل وزارة التربية والتعليم وحسب التقويم المدرسي المُقر.