نتانياهو بمواجهة الشرطة للمرة الثالثة.. بسبب القضية “1000”

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الجمعة، وذلك للمرة الثالثة هذا الشهر، في إطار تحقيق جنائي في إساءة استغلال منصبه.

وأكد مصدر بالشرطة أنه جرى استجواب رئيس الوزراء في مقر إقامة نتانياهو الرسمي، وأن المحققين كانوا هناك لثلاث ساعات، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وتؤكد الشرطة أنها تستجوب نتنياهو كمشتبه به في قضيتين جنائيتين، تتعلق إحداهما بهدايا قدمها له ولأسرته رجال أعمال، في حين ترتبط الأخرى بمحادثات تمت بينه وبين ناشر إسرائيلي.

وإذا وجهت اتهامات لنتانياهو (67 عاما) فمن المرجح أن تؤدي إلى اضطراب سياسي في إسرائيل، في ظل ضغوط عليه للتنحي بعد 11 عاما في السلطة على مدى أربع فترات.

وتشمل القضية الأولى -التي تشير إليها الشرطة باسم القضية “1000”- تلقي نتانياهو وأسرته هدايا بانتظام من رجلي أعمال. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهدايا تشمل سيجارا وشمبانيا.

وتتعلق القضية الثانية باتفاق تقول تقارير إن نتانياهو بحثه مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت، إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية، من أجل تغطية أحسن في مقابل قيود على المنافسة من صحيفة مجانية مملوكة للأميركي شيلدون أديلسون.