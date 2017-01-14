نتائج قرعة دور الثمانية بكأس إسبانيا

لم تسفر قرعة دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عن مواجهة بين العملاقين برشلونة حامل اللقب، وغريمه الأكبر ريال مدريد.

وأوقعت القرعة، التي سحبت الجمعة، برشلونة في مواجهة ريال سوسيداد، وريال مدريد في مواجهة سيلتا فيغو.

وحجز ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، مكانه في دور الثمانية، الخميس، بعد تعادله 3-3 مع إشبيلية في إياب دور 16.

والنادي الملكي، الذي كان قد فاز ذهابا 3-صفر، حقق في مباراة الإياب رقما قياسيا جديدا في إسبانيا بخوض 40 مباراة متتالية في جميع المنافسات بلا هزيمة.

وحسب القرعة فسيلتقي أتلتيكو مدريد مع إيبار، الذي سيظهر في دور الثمانية للبطولة للمرة الأولى، بينما سيلتقي الكوركون فريق الدرجة الثانية، مع آلافيس.

وسيقام دور الثمانية من مرحلتين ذهابا وإيابا، على أن تقام مباريات الذهاب في 18 يناير الجاري، ولقاءات العودة بعدها بأسبوع.