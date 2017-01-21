نائب هولندي: حان وقت “الربيع الشعبي” في أوروبا

عبر خيرت فيلدرز، النائب الهولندي المناهض للإسلام، في مؤتمر جمع قادة من اليمين الأوروبي عن أمله في أن يكون هذا العام “عام الربيع الشعبي” في أوروبا.

وقال في كلمته في مركز المؤتمرات على ضفاف نهر الراين، تحت حراسة مشددة، قائلا: “الأمس، أميركا جديدة. اليوم، مرحبا كوبلنز، أوروبا جديدة”.

وأضاف: “شعوب الغرب في صحوة. لقد بدأوا يلقون عن كاهلهم نير التصويب السياسي. هذا العام سيكون عام الشعب… عام التحرير، عام الربيع الشعبي.”

اجتماع يوم السبت لمجموعة دول أوروبا والحرية في البرلمان الأوروبي جمع المرشحة الفرنسية لانتخابات الرئاسة ماري لوبان، والهولندي خيرت فيلدرز، وماتيو سالفاني من رابطة الشمال الإيطالي وفروك بيتري من حزب البديل لألمانيا الذي تأسس قبل أربعة أعوام في ألمانيا. وشارك أيضا ممثل عن حزب الحرية النمساوي.

ويتوقع أن يحصد حزب فيلدرز، الحرية، المناهض للإسلام، أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الهولندية التي ستجرى في 15 مارس . كما تأتي لوبان بين أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية في فرنسا والتي ستجرى في أبريل ومايو . وفي أيلول، يأمل حزب بيتري دخول البرلمان الألماني.