ميريل ستريب تهاجم ترامب بعد أن “كسر قلبها”

حولت نجمة هوليوود ميريل ستريب، كلمة ألقتها بمناسبة تسلمها جائزة غولدن غلوب، إلى هجوم على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قائلة إنه كسر قلبها بمحاكاته بسخرية لصحفي معاق أثناء حملته الانتخابية.

وقالت ستريب (67 عاما) أثناء تكريمها بالجائزة عن مجمل أعمالها مساء الأحد: “كان هناك أداء واحد هذا العام أصابني بالذهول”.

وأضافت: “غرز مخالبه في قلبي. ليس لأنه أداء جيد. كانت تلك اللحظة التي قام فيها ذلك الشخص الذي يسعى للوصول إلى أكثر المقاعد احتراما في بلادنا بتقليد صحفي معاق”.

وكانت ستريب الحاصلة على ثلاث جوائز أوسكار تشير إلى واقعة عام 2015 وسط حشد في ساوث كارولاينا، عندما أشاح ترامب بذراعيه وغير نبرة صوته مقلدا فيما يبدو الصحفي سيرج كوفاليسكي من صحيفة نيويورك تايمز، الذي يعاني من إعاقة حركية. ونفى ترامب بعد ذلك أن يكون سخر من الصحفي.

وقالت ستريب: “كسر قلبي عندما رأيت ذلك وما زلت لا أستطيع التخلص من أثره، لأنه لم يحدث في فيلم سينما بل في واقع الحياة”.

وأضافت “هذا الميل الغريزي للإهانة عندما يمثله شخص على الساحة العامة، شخص صاحب نفوذ، فإن أثره يمتد إلى حياة الجميع. قلة الاحترام تولد قلة احترام. والعنف يولد العنف”.

وفي اتصال هاتفي قصير مع نيويورك تايمز، قال ترامب إنه “لا يدهشه” أن يتعرض للهجوم من “شخصيات سينمائية ليبرالية”.

وأضاف أنه لم يشاهد كلمة ستريب أو حفل تسليم جوائز غولدن غلوب، لكنه وصف الممثلة بأنها “من محبي هيلاري”، في إشارة إلى منافسته في الانتخابات هيلاري كلينتون.