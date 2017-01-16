ميركل لترامب: مصير الأوروبيين في أيديهم

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين، بعد الانتقادات التي وجهها دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي، وإشادته بخروج بريطانيا من الاتحاد، إن مصير الأوروبيين يبقى “في أيديهم”.

ونقلت فرانس برس ميركل: “أعتقد أن مصيرنا نحن الأوروبيين في أيدينا. أريد أن أواصل السعي حتى تعمل الدول الأعضاء الـ 27 سوية نحو المستقبل.. لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين”.

وفي مقابلة مع صحيفتي “بيلد” الألمانية و”التايمز” البريطانية، قال الرئيس الأميركي المنتخب الذي سيتسلم مهامه الجمعة، إن حلف الناتو قد “تخطاه الزمن”، وانتقد سياسة المستشارة الألمانية لاستقبال المهاجرين، واصفا اياها بأنها “كارثية”.

قالت المستشارة ان “مواقفي حول المسائل الأطلسية معروفة. والرئيس المنتخب عرض مرة أخرى مواقفه. وعندما يتسلم منصبه، وهذا ما لم يحصل بعد، سنعمل بشكل طبيعي مع الأدارة الأميركية الجديدة وسنرى ما هي الاتفاقات التي سنتوصل اليها”.