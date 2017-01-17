موسكو تعلق على نشر قوات أميركية بدول البلطيق

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، نشر قوات لحلف شمال الأطلسي “الناتو” في دول البلطيق بأنه “فكرة سيئة”.

وتشكو روسيا منذ فترة طويلة من أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتدخلون في شرق أوروبا، ويهددون الأمن الوطني الروسي.

وقد وصل نحو 300 من أفراد مشاة البحرية الأميركية إلى النرويج في عملية نشر تستمر ستة أشهر، مما أثار حفيظة روسيا جارة النرويج في القطب الشمالي.

وهذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يُسمح فيها لقوات أجنبية بالتمركز هناك.

تزامن نشر هذه القوة مع إرسال الولايات المتحدة بضعة آلاف جندي إلى بولندا لدعم حلفائها في شرق أوروبا الذين يساورهم القلق من نزوع موسكو إلى بسط هيمنتها وتأكيد ذاتها.

ومن المقرر أن تبقى القوات الأميركية في النرويج لمدة عام على أن تحل محل الدفعة الحالية دفعة أخرى بعد اكتمال مدتها التي تستمر ستة أشهر.