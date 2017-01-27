مورينيو يطلب مساعدة بوغبا للتعاقد مع غريزمان

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، لجأ للفرنسي بول بوغبا لمساعدته في الحصول على خدمات مواطنه أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وأشارت المصادر إلى أن المدرب البرتغالي وضع المهاجم الدولي الفرنسي بمثابة الهدف رقم واحد في الانتقالات الصيفية المقبلة، وأنه يتطلع لإعادة بناء هجوم قوي في الموسم المقبل.

وطلب مورينيو من لاعبه بوغبا المساعدة في الحصول على خدمات مواطنه من خلال الاتصال به يومياً، وحثه على الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

ويأمل مدرب مانشستر يونايتد في أن تحسم الصداقة القوية بين غريزمان وبوغبا الصفقة لصالحه في الصيف المقبل، وأن يقوم مهاجم أتلتيكو مدريد بالضغط على ناديه للموافقة على بيعه.

ويعتبر غريزمان من أبرز المهاجمين في أوروبا حاليا، إذ قاد أتلتيكو مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولعب دوراً كبيراً في وصول فرنسا إلى نهائي يورو 2016.