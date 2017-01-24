منخفض قطبي مصحوب بالامطار والثلوج يؤثر على المملكة اعتبارا من الخميس

قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية محمد سماوي، ان المملكة ستتأثر بمنخفض جوي يتمركز فوق سورية مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا من اصل قطبي، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيا بشكل ملموس اعتبارا من يوم الخميس مع توالي الانخفاض لدرجات الحرارة يومي الجمعة و السبت وتهطل الامطار، اضافة الى هطول زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة.

وبين سماوي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ” بترا ” انه مع تمركز المنخفض الجوي ليلة الخميس فوق السواحل الشمالية الغربية من سورية يتوقع ان تسقط الامطار حيث تكون مع ساعات الليل المتاخرة غزيرة احيانا ويرافق ذلك نشاط للرياح الغربية .

واشار الى انه يستمر تاثير هذا المنخفض يوم الجمعة حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها وسقوط الامطار تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد.

وبين سماوي أنه من المتوقع ليلة الجمعة أن تعبر المملكة كتله هوائية باردة جدا ومن أصل قطبي اجواء المملكة، مما يؤدي الى تساقط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية.

كما تشير الخرائط الى تعمق الهواء القطبى مع ساعات صباح يوم السبت وتسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة مع تساقط لزخات من البرد مع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية الشمالية و الوسطى والجنوبية من المملكة، يرافق ذلك رياح شمالية غربية نشطة وهبات قوية تصل سرعتها ما بين 60-80 كم/ساعة في بعض المناطق.

وأضاف سماوي أن المنخفض المتوقع تأثيره على المملكة سيحمل معه أمطار الخير والتي ستهطل على مناطق واسعة من المملكة مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية وتشكل الصقيع والأنجماد خلال الأيام التي تلي المنخفض الجوي.

وأكد أن كوادر دائرة الارصاد الجوية تعمل على متابعة الحالة الجوية ساعة بساعة من خلال تحديثات النشرة الجوية حرصا منها على تقديم المعلومة الدقيقة للأخوة المواطنين والجهات المختصة في الوقت المناسب لأتخاذ الأجراءات والأحتياطات المناسبة في حال كان هناك تأثير قوي للحالة الجوية المتوقعة نهاية هذا الأسبوع مثل التساقط الغزير للأمطار وتراكم الثلوج والرياح القوية وحدوث الصقيع والأنجماد وستقوم الدائرة بنشر التحذيرات بجميع الوسائل وفي الوقت المناسب.

وفي سياق متصل بين سماوي أن توقعات النماذج المناخية الفصلية “المركز الأوروبي، المركز الإيطالي، معهد الأبحاث المناخية الأمريكي وغيرها تشير الى احتمالية تحسن بمقدار 40 بالمئة على ارتفاع معدلات درجات الحرارة لأشهر شباط ، اذار وايار من الموسم الحالي في الأردن بينما تشير هذه النماذج إلى أن الامطار ستكون حول معدلاتها العامة مع احتمالية ان تتحسن لتصبح اعلى قليلا من معدلاتها بمقدار 50 بالمئة في اغلب المناطق بأستثناء اجزاء من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية .

وتشكل الأمطار التي تسقط على المملكة من بداية الموسم المطري “نهاية ايلول” ولنهاية اربعينية الشتاء اي نهاية كانون الثاني ما نسبته 56 بالمئة من الموسم المطري..كما وتشكل امطار المربعانية ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري ، والتي بدأت مع الانقلاب الشتوي يوم الحادي والعشرون من كانون الثاني من العام الماضي وامطارها حتى هذا التاريخ لم تتجاوز المتوقع للمجاميع المطرية بل كانت امطارها دون معدل النسب المتوقعة وهي 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري .

وبين انه وعلى الرغم من شح الأمطار في اربعينية الشتاء هذا الموسم يمكن القول ان الهطول المطري لتاريخه كان جيدا منذ بداية تسافط الأمطار وحتى تاريخه 22 كانون الثاني الحالي قد بلغت نسبة الأمطار التي هطلت على المملكة من بداية الموسم حتى هذا التاريخ كما يلي ( المناطق الشمالية 88 بالمئة أي حوالي 369 ملم ، المناطق الشرقية 4 بالمئة أي حوالي 39 ملم ، المناطق الوسطى الغربية 80 بالمئة أي حوالي 350ملم ، المناطق الوسطى الشرقية 67 بالمئة أي حوالي 85ملم، المناطق الغورية الشمالية 81 بالمئة أي حوالي 277ملم، المناطق الغورية الوسطى 62 بالمئة أي حوالي 174ملم، المناطق الغورية الجنوبية 44 بالمئة أي حوالي 32 ملم، المناطق الجنوبية العالية 57 بالمئة أي حوالي 141 ملم والمناطق الجنوبية الشرقية والعقبة 70 بالمئة أي حوالي 35 ملم.