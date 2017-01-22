مناقشة نقل السفارة الأميركية للقدس في مراحلها “الأولى”

كشف البيت الأبيض، الأحد، أنه في “المراحل الأولى” من المحادثات لتنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وبعد يومين على تأدية ترامب لليمين رئيسا للولايات المتحدة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، “نحن في المراحل المبكرة جدا في مناقشة هذا الموضوع”.

وكان ترامب قد وعد بنقل السفارة إلى القدس في كسر لسياسة تنتهجها الولايات المتحدة، وهو ما دفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة.

وأوباما كان قد لمح، قبل يوم من انتهاء ولايته، إلى أن نقل السفارة إلى القدس قد يسفر عن نتائج من شأنها “تفجير” الوضع، وأبدى قلقه إزاء تراجع فرص حل الدولتين.

ويريد كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي القدس عاصمة ومن شأن مثل هذا التغيير أن يثير إدانة دولية، ويعرقل فرص حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.