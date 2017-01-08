مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 15 في عملية بالقدس واستشهاد منفذها

استشهد شاب فلسطيني نفذ عملية دهس بشاحنة اليوم الاحد ضد جنود الاحتلال في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة اوقع خلالها اربعة قتلى واصاب اكثر من 15 اخرين بجراح متفاوتة.

وافادت مصادر فلسطينية بان الشاب فادي القنبر 28 عاما هو منفذ عملية الدهس وان قوات كبيرة داهمت جبل المكبر حيث يسكن الشهيد.

واطلقت قوات الاحتلال النار على سائق الشاحنة واصابته بجراح خطيرة بعد ان ادعت ان الحديث يدور عن عملية دهس مدبرة.

وفي التفاصيل قالت المصادر الاسرائيلية ان سائق شاحنة من سكان القدس المحتلة اقتحم محطة حافلات في مستوطنة ” ارمنون هنتسيف” المقامة على اراضي جبل المكبر كان يتواجد فيها عشرات الجنود بينهم اربعة قتلى على الاقل قبل ان يصاب بنيران قوات الاحتلال ويعلن عن استشهاده .

وتحدثت مصادر اسرائيلية عن وجود جنود عالقين تحت عجلات الشاحنة ما قد يرفع عدد القتلى او المصابين.

وذكرت وسائل الاعلام العبرية بأنه جرى نقل 8 جنود الى المستشفيات الاسرائيلية في مدينة القدس وصفت جراحهم ما بين الخطيرة الى الحرجة، في حين جرى نقل عدد أخر من الجنود وصفت جراحهم ما بين البسيطة الى المتوسطة.

واضافت المصادر ان سائق الشاحنة دهس مجموعة من المجندات ومن ثم رجع بشاحنته الى الوراء ليدهس مجموعة اخرى.

وتحدثت صحيفة اسرائيل اليوم ونجمة داود الحمراء عن وجود ثلاثة مجندات تحت عجلات الشاحنة ويجري العمل على اخراجهن.