مقتل 3 رجال شرطة أتراك جنوب شرقي البلاد

قتل ثلاثة رجال شرطة وأصيب ثلاثة آخرون الاثنين، في انفجار قنبلة زرعت على جانب إحدى الطرق أثناء مرور عربة للشرطة في مناطق جنوب شرق تركيا التي تسكنها غالبية من الأكراد، بحسب ما أفاد مكتب الحاكم المحلي.

ووقع الهجوم في حي سور في محافظة ديار بكر التي شن فيها الجيش التركي حملة مكثفة العام الماضي ضد حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال مكتب محافظة دياربكر في بيان إن “الهجوم نفذ عندما تم تفجير عبوة ناسفة اثناء مرور عربة مصفحة تنقل عناصر من شرطة مكافحة الشغب”.

وأضاف البيان ان اثنين من الجرحى في حالة حرجة. حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

ووصف مكتب الحاكم الهجوم بأنه “هجوم ارهابي بشع” متعهدا بأن تواصل تركيا القتال “ضد الإرهاب” بعزم وتصميم.