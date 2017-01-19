مقتل عشرات رجال الإطفاء بانهيار برج في طهران

قتل 30 رجل إطفاء عند انهيار برج شاهق بفعل الحريق في طهران، حسبما قال تلفزيون “بريس” الإيراني يوم الخميس.

وذكرت السلطات، قبل الانهيار، أن قرابة 75 شخصا أصيبوا بجراح في النيران التي اندلعت في الساعات الأولى من الصباح.

وقامت الشرطة، بتطويق الشوارع المحيطة بالبرج المؤلف من 17 طابقا، والتي كانت من أولى المباني الشاهقة في العاصمة الإيرانية.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الاطفاء للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن عشرة مراكز إطفاء استجابت لإخماد الحريق الذي وقع عند الساعة الثامنة صباحا.

وأظهرت صور جرى تداولها على موقع “تويتر”، رجال إطفاء في موقع انهيار البناية بطهران وهم يبكون زملاءهم بحرقة، بعدما جرى إيفادهم لإخماد الحريق.

وأوضح قائد الشرطة في طهران، حسين ساجيديني، أن عدد من كانوا داخل البناية قبل أن تنهار غير معروف على وجه الدقة، مرجحا أن يكون عددا كبيرا.

وأخلت الشرطة المباني المحيطة بالعمارة المنهارة، خشية وقوع انفجارات جراء تسرب محتمل للغاز، فيما أبدى محتشدون بالمكان خوفا على المصير المجهول لأقاربهم ممن لم يتضح بعد ما إذا كانوا قد أصيبوا تحت الأنقاض أو هم قضوا تحتها.