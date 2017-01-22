مقتل خمسة جنود فى هجوم مسلح وسط سيناء

أفادت مصادر أمنية مصرية بمقتل خمسة مجندين فى هجوم مسلح وسط سيناء.

وكان قد قتل قيادي في تنظيم أنصار بيت المقدس، بعد مواجهات عنيفة مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء في 15 يناير.

ونشبت الاشتباكات خلال مداهمة قوات الأمن لمنزل في إطار تعقب “قيادي خطير” في التنظيم المعروف باسم “أنصار بيت المقدس”، في حي الصفا بمدينة العريش.

والتنظيم المتشدد الذي بايع تنظيم “داعش” وأطلق على نفسه اسم “ولاية سيناء”، يشن هجمات على قوات الأمن في شمال سيناء، تسارعت وتيرتها منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للإخوان قبل 3 سنوات ونصف.