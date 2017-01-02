معان: سائقو صهاريج “الفوسفوريك” يحتجون على تخفيض الرواتب

نفذ سائقو الصهاريج العاملة على نقل مادة حامض “الفوسفوريك” من الشركة الهندية الأردنية للكيماويات في منطقة الشيدية بمحافظة معان إلى ميناء العقبة اعتصاما مفتوحا عن العمل، اليوم الاثنين، احتجاجا على تخفيض الراتب الأساسي.

وطالب المعتصمون بـ”صرف الراتب الأساسي 300 دينار”، والذي كانوا يتقاضونه سابقا بعد أن قامت إدارة الشركة بتخفيض الراتب الأساسي إلى 100 دينار، مشيرين إلى أن الراتب الأساسي كان يصرف لهم مع الإكراميات وبدل المكافآت عن رحلات النقل لحمض الفوسفوريك.

كما طالبوا أصحاب شركات النقل برفع رواتبهم الأساسية وتشغيلهم على أساس راتب شهري كما هو متفق مع أصحاب الشركات وتوقيع العقود معها بهذا الخصوص منذ فترة طويلة وليس بصفة أعمال مياومة، كما يتم استخدامهم وتشغيلهم حاليا والتي يرون فيها إجحافا وتعديا على حقوقهم، مشيرين إلى أنهم مستمرون في الاعتصام، لحين تلبية مطالبهم والحصول على حقوقهم من قبل الشركات العاملين معها، والتي وصفوها بـ”العادلة والمشروعة”، لافتين إلى أنه لا بد من تدخل الجهات الحكومية المسؤولة لحل قضيتهم.

وأشار مصدر عمالي في الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الشركة ليست لها علاقة بالاعتصام من حيث صرف أي رواتب أو علاوات كون المعتصمين يعملون ضمن كادر شركات نقل مملوكة للقطاع الخاص بناء على اتفاقية مبرمة سابقا مع إدارة الشركة الأردنية الهندية وشركة جيفكو مع أصحاب شركات النقل.

فيما توقع المصدر ذاته توقف وتعطيل عملية إنتاج وتصدير حامض الفوسفوريك إلى الخارج في حال استمرار إضراب سائقي الصهاريج.