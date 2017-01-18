مظاهرات واسعة في فلسطين ضد هدم المنازل

واصل مئات الفلسطينيين في الداخل المحتل احتجاجهم على هدم منازل أم الحيران وقتل أحد سكانها بذريعة دهسه شرطيا اسرائيليا.

وامتدت المظاهرات من بلدة أم الحيران البدوية إلى المدن والبلدات الفلسطينية الأخرى داخل الخط الأخضر مثل قلنسوة وشفا عمر وباقة الغربية وسخنين وأم الفحم.

وقال شهود عيان، إن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية وأغلقوا لعدة دقائق الشارع رقم 65 ورددوا شعارات ضد العنصرية الاسرائيلية.

وأعلنت لجنة المتابعة العربية الحداد لمدة ثلاثة ايام في المدن والقرى داخل الخط الاخضر “عام 48.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق قرية أم الحيران لمرافقة الجرافات التي اضطلعت بمهمة الهدم، وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة مع السكان.

واستشهد في المواجهات الشاب الفلسطيني يعقوب أبو القيعان برصاص شرطة الاحتلال، التي قالت إنه حاول القيام بعملية دهس ضد عناصرها قتل خلالها أحدهم.