مطارات واشنطن تحذر من زحام يوم تنصيب ترامب

حذر مسؤولو المطار في واشنطن المسافرين بشأن الحشود والزحام الذي يتوقع حدوثه حول تنصيب الرئيس دونالد ترامب الرئاسي.

وقالت هيئة مطارات واشنطن التي تشرف على مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني ومطار واشنطن دالاس الدولي إنه يتعين على المسافرين الاحتياط بسبب الحشود والزحام الذي ستشهده البلاد من 19 يناير حتى 22 يناير.

وأوضحت هيئة المطارات أن تدفق المسافرين ربما يزيد من أوقات الانتظار المعتادة عند مكاتب التذاكر الجوية ونقاط التفتيش الأمنية فضلا عن الزحام في طرق المطارات.

ونقلت أسوشيتد برس عن الهيئة: “إنها تخطط أيضا لتقديم خدمة وقوف سيارات مستمرة طوال يوم التنصيب في مرائبها في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني. وسيكلف انتظار السيارات 10 دولارات لليوم. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتعين القيام بحجوزات كما أنها محددة بحوالي 1200 حجز فقط.