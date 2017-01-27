مصرع مستوطنين وإصابة 7 بانقلاب حافلة

أفادت وسائل إعلامية عبرية، بمصرع مستوطنين على الأقل، وإصابة سبعة آخرين، جراء انقلاب حافلة تابعة لشركة “ايجد” على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أن الحافلة سقطت في واد عميق بعمق (70 مترًا)، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات خطيرة في صفوف المستوطنين.

وواجهت فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إلى الضحايا بسبب غزارة الأمطار وسقوط الحافلة في منطقة وعرة، ما استدعى تدخل الطائرات التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى «بيلنسيون» في «بتاح تكفا»، و«تل هشومير» في مدينة القدس.