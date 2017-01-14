مرسيدس تنتزع عرش السيارات الفارهة من غريمتها

استطاعت شركة “مرسيدس بينز” الألمانية تصدر مبيعات السيارات الفارهة حول العالم، خلال سنة 2016.

وبحسب ما نقلت “بلومبرغ”، فإن “بي إم دبليو” تفقد صدارتها في مبيعات السيارات الفارهة، بعدما حافظت على موقعها المتقدم لأكثر من عقد.

وتجاوزت مبيعات سيارات ميرسيدس، ما باعته غريمتها “بي إم دبليو”، بـ80 ألف سيارة، خلال العام الماضي.

وباعت “ميرسيدس بنز” مليونين و83 ألف سيارة، حول العالم، في 2016، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حاجز المليونين، متقدمة بذلك بنحو 11.3 في المئة مقارنة بمبيعات 2015.

أما “بي إم دبليو” فباعت مليونين و3 آلاف سيارة، السنة الماضية، رغم ارتفاع مبيعاتها بـ5.2، قياسا بأرقام 2015.

واستطاعت ألمانيا أن تحافظ على المراتب الثلاث الأولى، بعدما جاءت شركتها “أودي” في المركز الثالث، على إثر بيعها مليونا و870 ألف سيارة، في 2016.