مدينة مغربية تتتوج ملكة جمال الأمازيغ

فازت الشابة المغربية، حنان أوبلا، بلقب ملكة جمال الأمازيغ، في حفل أقيم بمدينة أكادير، جنوبي المغرب، دأبا على عادة سنوية.

وجرى تتويج أوبلا البالغة من العمر 21 سنة، بعدما تبارت عشر حسناوات على اللقب، مرتديات أزياء من تراث المنطقة.

ولا تقتصر معايير الاختيار على محددات المظهر فقط، إذ تحتاج المتبارية إلى إتقان اللغة الأمازيغية، فضلا عن امتلاك نصيب من الثقافة والتعليم.

وذكرت حنان، في تصريحات صحفية، أنها تتابع دراستها في مدرسة خاصة لترميم الأسنان، قائلة إن لها اهتماما بالمسرح وكتابة الخواطر.

وتقوم ملكة جمال الأمازيغ، في العادة، بأعمال خيرية، وتشارك في حملات لمساعدة سكان البوادي النائية ودعم جهود التعليم ومحاربة الأمية.