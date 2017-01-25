مدرب المغرب: الفوز على “الأفيال” ردّ على المنتقدين

قال الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب المغربي، إن لاعبيه عرفوا كيف يتعاملون مع مباراة كوت ديفوار في ختام مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا، الثلاثاء، وخطفوا الانتصار من حامل اللقب، على أرضية ميدان “سيئة جدا”.

وأوضح رينار في تصريحات لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة التي انتهت بتفوق أسود الأطلس بهدف نظيف، أن هذا الفوز بمثابة “رد على كل من انتقده وشكك في قدراته”.

وعن المبارة المقبلة بدور الثمانية، قال المدرب الملقب بـ”الثعلب” إنها منافسة جديدة، و”على اللاعبين أن يتركوا أرجلهم على الأرض وألا يستصغروا أي خصم كيفما كان نوعه”.

من جانبه، أعرب الدولي المغربي امبارك بوصوفة عن سعادته الكبيرة عقب إسقاط “الأفيال” في الدور الأول، وفك عقدة استمرت لـ23 سنة.

وأضاف بوصوفة، عقب نهاية اللقاء، أن اللاعبين قدموا أكثر مما كان مطلوبا منهم، وتابع قائلا: “في إفريقيا يجب أن تقاتل وتفوز، ولا مجال للكرة الجميلة. كنا نعلم أن كوت ديفوار ستبذل كل ما في وسعها لتتأهل.. لكننا تمكنا من قهرها”.

وفي المقابل، أبدى ميشيل دوساييه، مدرب “الأفيال” أسفه وصدمته للخروج من الدور الأول بـ”الكان”، مضيفا “لم أجد الكلمات للتعبير عن مدى صدمتي وعدم تقبل لهذه الخسارة المرة”.

ولم يسبق للمنتخب المغربي أن تفوق على نظيره الإيفواري منذ 1994، حين تفوق عليه في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 1996.