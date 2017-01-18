مجلس النواب يصوت على تخفيض عقوبة ثامر بينو

صوت مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الأربعاء، على تخفيض العقوبة التي اتخذتها لجنة النظام والسلوك النيابية بحق النائب ثامر بينو.

وصوت المجلس على تخفيض عدد الجلسات المحروم بينو من حضورها إلى 5 جلسات فقط وعدم فصله من لجنة السلوك.

وكانت اللجنة قررت فصل النائب ثامر بينو من لجنة النزاهة النيابية على خلفية الأحداث في المجلس أمس.

كما قررت اللجنة حرمانه من حضور جلسات الدورة العادية لمجلس النواب.

وكان بينو طرد من جلسة النواب يوم أمس بعد أن اعتبر رئيس المجلس أن ما قام به النائب يمثل اعتداء على الرئاسة على خلفية احتجاجه على كلمة طارق خوري في جلسة الموازنة.

وكانت كلمة خوري حولت المجلس إلى معركة بعد انتقاده للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي وحلفاء الأردن.