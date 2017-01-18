متعطلون بمعان يعتصمون للمطالبة بالعمل

نفذ شبان متعطلون عن العمل من هيئة “جامعيو معان بلا عمل” أمس، اعتصاما أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بفرص عمل، بعد أن نقلوا اعتصامهم الذي نفذوه الأسبوع الماضي، أمام شركة تطوير معان في الرابية وشركة مناجم الفوسفات بعمان.

وقال المعتصمون إنه لم يبق أمامهم سوى عرض أعضائهم الجسدية للبيع، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها وأسرهم التي أصبحت غير قادرة على توفير أبسط مقومات الحياة اليومية لهم.

وقال المعتصمون إنهم قادوا في الأسابيع الماضية عددا من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية أمام كبرى الشركات الوطنية في عمان والتي تحتضن أفرعا لها في محافظة معان، بعد أن لجأ الشبان إلى تقييد أيديهم بالسلاسل الحديدية ونشر شهاداتهم الجامعية على “حبل غسيل” بهدف لفت الأنظار إليهم وتسليط الضوء على قضيتهم وتذكير المجتمع والجهات المختصة بمعاناتهم التي يعيشونها يوميا، إلا أنهم لم يجدوا حلولا لمشكلتهم، سوى وعود ومماطلة وتسويف من قبل أصحاب القرار في هذه الشركات الوطنية.

وطالبوا بالإسراع بإيجاد فرص عمل لهم تمكنهم من العيش بكرامة، مؤكدين على الاستمرار في الإجراءات والنهج التصعيدي السلمي، حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم في تعيينهم، للحد من تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة في مناطقهم، ولكن بعيدا عن مظاهر العبث والتخريب. وكانت إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية قد أصدرت بيانا السبت الماضي، أكد فيه رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي، “أنه فيما يتعلق بالمعتصمين سيتم إعطاؤهم الأولوية في التعيين عند توفر الشواغر والإعلان عن تعبئتها لأبناء معان وحسب مؤهلات كل منهم”..