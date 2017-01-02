مان سيتي يتجاوز طرد فرناندينيو ليهزم بيرنلي

شارك سيرجيو أغويرو كبديل ليهز الشباك ويقود مانشستر سيتي الذي لعب لمدة ساعة بعشرة لاعبين للفوز 2-1 على بيرنلي، باستاد الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين.

وتلقى سيتي -الذي كان في حاجة لرد سريع بعد هزيمته أمام ليفربول منافسه على اللقب السبت- ضربة قوية حين حصل فرناندينيو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 31 بسبب التحام عنيف مع الأيسلندي يوهان بيرغ غودموندسون لاعب وسط بيرنلي.

وسيطر سيتي صاحب الأرض على اللعب بعد الاستراحة وتقدم في الدقيقة 58 عندما شقت تسديدة غايل كليشي المنخفضة طريقها إلى شباك الحارس توم هيتون في الزاوية البعيدة.

وضاعف أغويرو الذي شارك في الشوط الثاني، تقدم سيتي من زاوية صعبة بعد أربع دقائق أخرى لكن بن مي قلص الفارق ليشعل الإثارة في نهاية المباراة.

وتقدم سيتي فوق توتنهام هوتسبير وأرسنال إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق سبع نقاط خلف تشلسي المتصدر الذي يحل ضيفا على توتنهام بعد غد الأربعاء.