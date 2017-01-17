مانشستر سيتي “عرض صفقة ضخمة” لضم ميسي

قالت صحيفة “صن البريطانية” إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرض على برشلونة، صفقة ضخمة لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة “السيتي” عرضت 121 مليون دولار للظفر بخدمات ميسي، وأضافت أن مسؤولين كبارا من الناديين أجريا مفاوضات لم يجر الإعلان عنها رسميا، نهاية الشهر الماضي، حول ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو 2018.

ويعتقد مسؤولو مانشستر سيتي أن العلاقة التي جمعت مدرب السيتي الحالي بيب غوارديولا، بميسي، أيام كان مدربا لبرشلونة، من شأنها أن تدفع قدما بالصفقة الضخمة.

وكان رئيس برشلونة، جوسيب ماريو بارتوميو، أكد في وقت سابق، أن ميسي يريد البقاء في الفريق الكاتالوني، قائلا إن المال لن يكون عائقا في تمديد عقده.