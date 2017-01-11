“مافيات الحطب” تقطع أعدادا كبيرة من الأشجار في عجلون

تتواصل الاعتداءات على الثروة الحرجية في عجلون من خلال التقطيع الجائر بهدف استخدامها لغايات الإتجار او التدفئة خصوصا في فصل الشتاء.

وقام عدد من الأشخاص مؤخرا بتقطيع اعداد كبيرة من الاشجار في منطقة الجبل الاخضر وخصوصا المعمرة منها كالسنديان والقيقب والبلوط الامر الذي يؤدي الى انخفاض ميزات المحافظة السياحية والبيئية.

وقال محافظ عجلون الدكتور فلاح السويلمين انه تم عقد اجتماع مع عدد المعنيين في مديرية زراعة عجلون واهالي منطقة الجبل الاخضر لبحث آلية التعاون لمراقبة الثروة الحرجية وابلاغ المحافظة والزراعة في حال حدوث اي اعتداءات عليها.

وبين انه لن يتم التهاون مع المعتدين على الحراج وسيتم تكثيف عمليات المراقبة من قبل الطوافين وعمال الحماية بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة والأجهزة الأمنية بالاضافة الى اتخاذ اجراءات صارمة والقبض على مكرري الاعتداءات وتوقيفهم وفرض غرامات عليهم لردعهم.

وقال مدير زراعة عجلون الدكتور ابراهيم الاتيم ان مساحة المناطق الحرجية في المحافظة تبلغ نسبتها 33% من اجمالي مساحة الاراضي الحرجية الفعلية ما يتطلب منا جميعا الوقوف الى جانب كوادر الزراعة والاجهزة الامنية للمساهمة بالحد من التعدي على الغابات والمتاجرة بها.