ليبرمان: لا يمكن توقيع اتفاق مع عباس لأنه فاقد للشرعية

قال وزير الجيش الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان”: “إن محمود عباس زعيم غير شرعي، وأن حكومة الاحتلال لا يمكنها التوقيع على اتفاق تسوية معه”.

وأضاف: “هناك إمكانية لشن إسرائيل حرب على أحدى الجبهات، لكن لا يهم أين تندلع الحرب وعلى أي جبهة، ولكن ردنا سيكون بكل قوة، فإن اندلعت الحرب سنجند كل قوات الجيش النظامي والاحتياطي، حتى يرفع الطرف الثاني الراية البيضاء”.

ولفت إلى أن تعليماته للجيش تقضي بـ”حسم الحرب المقبلة على أي جبهة في أسرع وقت”.

وأضاف ليبرمان خلال كلمة ألقاها في مؤتمر للبحوث الأمنية اليوم الثلاثاء، “لا أؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية دون التوصل لتسوية إقليمية مع الدول العربية السنية، فالسلطة الفلسطينية غير قائمة على أرض الواقع”.

وتابع، “أما في قطاع غزة فهناك حركة حماس، فيما تتواجد حركة فتح في الضفة الغربية فمع من نوقع الاتفاق؟”.