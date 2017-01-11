لندن: يجب التصدي لأفعال إيران العدائية بالمنطقة

أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود عزم بلاده بناء تحالف قوي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات على تويتر إن أمن الخليج هو أمن بريطانيا وأن على الجانبين العمل معا للتصدي لأفعال إيران العدائية في المنطقة، سواء في لبنان أو العراق أو اليمن أو سوريا أو دول الخليج.

وأضاف قائلا “نحن مدركون للتهديد الذي تشكله إيران للخليج والشرق الأوسط وعلينا العمل معا للتصدي لأفعالها”.

وأشار إلوود إلى أنه “سوف ننتهز فرصة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للاتفاق على ترتيبات تجارية جديدة مع دول الخليج”.

وذكر في تغريدة أخرى أن “الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا، وثاني أكبر سوق للصادرات البريطانية خارج أوروبا، وهناك فرص هائلة للتوسع بهذه العلاقات بالسنوات المقبلة”.