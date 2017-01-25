لافروف: مشروع الدستور السوري اعتمد على مقترحات عدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مشروع الدستور السوري، الذي وزعته موسكو أثناء مفاوضات أستانة اعتمد على مقترحات قدمتها الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة.

وأوضح، في كلمة له أمام مجلس النواب: “اخذنا في مشروع الدستور بعين الاعتبار ما سمعناه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة”.

وأشار إلى انه تم توزيع نسخ من مشرو ع الدستور على المشاركين في محادثات أستانة للسلام في سوريا.

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن وزارة الخارجية قولها، الأربعاء، أن لافروف سيجتمع مع ممثلين للمعارضة السورية في موسكو الجمعة 27 يناير.

بالمقابل، أكد كل من الائتلاف الوطني السوري، والهيئة العليا للمفاوضات، اليوم، عدم تلقيهما دعوة رسمية لحضور اللقاء الذي دعت روسيا له، في العاصمة موسكو، بعد غد الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة في المعارضة السورية، إن روسيا أرسلت دعوات شخصية لبعض أعضاء الائتلاف ، مشيرة إلى أن معظم المدعوين رفضوا الحضور، فيما لم يقرر الآخرون بعد.

ورجحت مصادر أن تكون الدعوة وجهت للمنسق العام لهيئة المفاوضات رياض حجاب، دون التأكيد على قبوله الدعوة.