لائحة اتهام مرتقبة بالخيانة ضد نتانياهو وزوجته في الملف 1000

أفادت القناة العاشرة الإسرئيلية أن الشرطة الإسرائيلية ستوصي بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهمة خيانة الأمانة والثقة في ما يعرف بقضية الملف 1000 الذي يتم التحقيق فيه حول تلقيه وزوجته سارة ونجله يائير هدايا من رجال أعمال مقابل تسهيل خدمات لهم.

وحسب ذات المصدر فإن الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام أمام مكتب المدعي العام لمنطقة القدس بعد أن يتم أخذ الرأي القانوني للنائب العام أفيحاي مندلبليت في هذه القضية مشيرةً إلى أن الأخير متردد بشأن تقديم اتهامات لنتانياهو.

وقالت ان الشرطة لديها إدراك متزايد بأن التحقيقات التي جرت يمكن أن تستوفي تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو.

وفي وقت سابق قال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال روني الشيخ ان التحقيقات الجارية مع نتنياهو في مراحلها النهائية متوقعا انجازها في غضون بضعة أسابيع.

وقال الشيخ في إيجاز للصحفيين أن الشرطة قامت بأداء مهامها بدون أي إزعاج أو تسريبات وفقا لما نقلته عنه الإذاعة العبرية العامة.

وأشارت صحيفة معاريف العبرية في وقت سابق الى أن الشرطة ستجري اتصالاتها مع نتانياهو لتحديد موعد لاستئناف التحقيق معه خلال الأسبوع الجاري.