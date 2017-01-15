كيري يشيد بعدم إدراج نقل السفارة الاميركية للقدس في بيان باريس

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأحد، إن إدراج أي إشارة إلى خطط إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في البيان الصادر عن اجتماع باريس بشأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كان سيصبح أمرا غير ملائم.

ونقلت رويترز عن كيري قوله بعد مؤتمر باريس لبحث إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: “نوقش الأمر – نقل السفارة – علانية في الداخل وهذا ليس له صلة بالمحافل الدولية في هذا التوقيت. هذا غير مناسب.”

وأكد بيان صدر عن الاجتماع الذي استغرق يوما واحدا أن إنهاء الصراع لا يمكن أن يتحقق إلا بالحل الخاص بإقامة دولتين.

وحذرت الدول الـ70 المشاركة في مؤتمر باريس في البيان من أنها لن تعترف بأي خطوات أحادية الجانب يتخذها أي طرف من شأنها تهديد المفاوضات.

وبشأن الأزمة السورية، أعرب كيري عن أمله بموافقة إدارة ترامب على حضور محادثات أستانة مع روسيا وإيران وتركيا بشأن إنهاء الصراع السوري.