كيري: إسرائيل تلتهم الضفة الغربية ببطء ومنهجية

أكد وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، أن الضفة الغربية يجري التهامها ببطء ومنهجية من قبل إسرائيل التي تحتفظ بغالبية مساحتها لصالحها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها كيري، أمام منتدى “دافوس” الاقتصادي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح كيري سبب امتناع واشنطن عن استخدام “الفيتو” ضد قرار مجلس الامن الدولي المتعلق بالاستيطان، قائلا “إن بلاده امتنعت عن التصويت وسمحت بتمرير القرار لأنه يثير نقاشا جديا وحقيقيا حول الموضوع”.

في شأن متصل، أعلن يواف كش، رئيس “رابطة أرض إسرائيل”، وعضو الكنيست عن حزب الليكود وبتسلال سموتريتش عضو الكنيست عن حزب “البيت اليهودي” اليوم الثلاثاء، قرارهما طرح مشروع قانون تطبيق “السيادة الاسرائيلية” على مستوطنة “معالية ادوميم” شرق القدس المحتلة على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يوم الاحد القادم.

وبدأت حملة الترويج لهذا القانون الاستيطاني قبل شهرين تقريبا بقيادة ما يسمى بلدية “معاليه ادوميم” وجمعية “رغفيم” الاستيطانية ومجلس مستوطنات الضفة الغربية، عبر حملة دعائية واسعة النطاق، قادتها الجهات المذكورة.