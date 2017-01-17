كلمة طارق خوري تشعل جلسة النواب والطراونة يرفع الجلسة بعد تلاسنه مع بينو

أشعلت كلمة النائب طارق خوري جلسة مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، ما دفع نوابا إلى الانسحاب من الجلسة وتم ايقاف النائب تامر بينو عن حضور الجلسات، قبل أن يرفع رئيس المجلس الجلسة.

وانسحب نواب كتلة الإصلاح النيابية من الجلسة احتجاجا على كلمة خوري، فقد احتج رئيسها عبد الله العكايلة على تساؤل الأول عن “مدى دعم ما اعتبرهم حلفاء الأردن للمملكة”.

وصوت المجلس على تحويل النائب تامر بينو إلى لجنة النظام والسلوك، بعد أن أنبرى للحديث من مقعد رئيس مجلس، محاولاً منع النائب طارق خوري من مواصلة كلمته في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للعام 2017 وموازنة الوحدات المستقلة.

وبينما حاول عدد من النواب منهم عبد الله العكايلة واحمد الرقب ‘كتلة الإصلاح’ منع خوري من مواصلة كلمته بعد أن تطرق الى تلقي الرئيس المصري السابق (19) ملياردولار من دول دون أن يسميها، انبرى عضو الكتلة الثالث تامر بينو لمحاولة منع خوري من مواصلة كلمته، محاولاً اعتلاء منبر الرئاسة، الأمر الذي تسبب في فوضى تحت القبة، ليطلب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة من النواب التصويت على تحويله إلى لجنة النظام والسلوك، وهو ما تم فعلا، ليتم إخراج بينو من تحت القبة بالقوة.

وبالتفصيل فقد ادت مداخلة خوري الى وقوع جلبة واسعة تحت القبة البرلمان بعد أن عرج في حديثه على الرئيس المصري السابق محمد مرسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وتساءل ‘ماذا فعل حلفاؤنا لنا؟ دمروا سوريا وليبيا واليمن والعراق واتوا على مصر فأتوا بمرسي واعطوه 19 مليار واتوا بالسيسي واعطوه 14 مليار، فاين مليارات الحلفاء عن الاردن’.

وهنا انتقد النائبان عبد العكايلة والرقب حديث خوري، قبل أن يتدخل النائب مصطفى ياغي فيطالب بأن يكمل النائب خوري حديثه.

ياغي قال ‘خليه يحكي نحن في المملكة الاردنية الهاشمية لماذا تقطاعه؟’، قبل أن يتجمع النواب ويفصلوا كمجاميع بين النواب.

وبعدها تم تحويل النائب ثامر بينو الى لجنة السلوك بعد ان دخل بسرعة من الباب القريب من منصة الرئاسة وضرب عليها بيده منتقداً مداخلة خوري، ليرفع عقبها الطراونة الجلسة إلى صباح يوم غد، بعد أن انتقل التوتر إلى قاعة التشريفات بجوار القبة.