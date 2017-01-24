كشف ملابسات مقتل ستيني طعنا داخل منزله في الطفيلة

كشفت كوادر البحث الجنائي وشرطة الطفيلة ملابسات قتل مواطن تفحما بعد طعنه داخل منزله وتمكنوا من إلقاء القبض على الفاعل.

وفي التفاصيل ذكرت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام أنه ومساء أمس تبلغت غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة الطفيلة باشتعال النيران بأحد المنازل في المحافظة، حيث تحركت على الفور مجموعات الدفاع المدني والمركز الأمني والبحث الجنائي والمختبر الجنائي للمكان وجرى اطفاء الحريق ليعثر بعد ذلك على جثة متفحمة تعود لمالك المنزل وهو في العقد السادس من العمر، وجرى استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام للكشف على الجثة والذي أمر بنقلها إلى الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة.

واضافت إدارة الإعلام الأمني أنه اثر ورود التقارير الطبية من الطب الشرعي والتي اكدت وجود شبهه جنائية في الحادثة وان المتوفي قد تعرض للطعن باداة حادة في منطقة الرقبة قبل وفاته، شكل فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي ومديرية الشرطة لمتابعة الجريمة وتحديد الفاعل والقبض عليه.

وتابعت إدارة الإعلام الأمني أن فريق التحقيق وبزمن قياسي تمكن صباح هذا اليوم من خلال ما تم جمعه من معلومات وتحريات من مسرح الجريمة وحول المغدور من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في الجريمة والذي القي القبض عليه بعد البحث والتحري عنه، واعترف بالتحقيق معه بقيامه بطعن المغدور نتيجه خلافات حصلت بينهما أثناء وجوده داخل منزله وأن المغدور سقط على المدفاة مما تسبب باشتعال المنزل ولاذ بالفرار من المكان عند ذلك وتم تحويل القضية للقضاء.