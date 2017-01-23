قوات الشرعية اليمنية تحرر المخا بالكامل

استعادت القوات الشرعية اليمنية، مدعومة بالتحالف العربي، الاثنين، مدينة المخا غربي محافظة تعز من ميليشيات الحوثي وصالح.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء أحمد اليافعي، في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل، بعد معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وكانت قوات الشرعية مدعومة من التحالف العربي، قد أطلقت عملية عسكرية تهدف للسيطرة على الساحل الغربي لتعز والوصول إلى المخا، نجحت خلالها في استعادة السيطرة على مديرية ذباب الساحلية.

وتعد مدينة المخا وميناؤها من أقدم موانئ اليمن، وتحريرها يؤمن الملاحة في البحر الأحمر، ويقلص مناطق نفوذ المليشيات، مما يحرمهم من إمدادات السلاح المهرب عبر البحر.