قناة اسرائيلية : يجب طرد الجنود الذين فروا من عملية القدس

دعت قناة إسرائيلية اليوم الإثنين، إلى طرد الضباط والجنود الذين فروا من مكان تنفيذ عملية القدس في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، من دورة الضباط.

ونقل عن الصحفي في القناة 20 المقربة من اليمين الإسرائيلي “كلمان لفيسكند” قوله إن مشهد فرار مئات الجنود من ساحة العملية يعد الأكثر إهانة للجيش منذ إقامته”، وفق قوله.

وأضاف لفيسكند أنه يتوجب طرد الضباط والجنود من دورة الضباط.

وكان الشاب المقدسي فادي قنبر قاد شاحنته نحو مجموعة كبيرة من جنود وحدة النخبة في جيش الاحتلال “جولاني” وقتل أربعة منهم وأصيب 13 آخرين بينهم عدد بحالات الخطر، فيما استشهد قنبر لاحقًا.

من جانبها، قالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إن السؤال المطروح الآن في أروقة الجيش يتمحور حول أسباب فرار الجنود من مكان العملية على الرغم من قدرتهم على إطلاق النار على المنفذ وبالتالي الحد من العدد الكبير الذي وقع بين قتيل وجريح.

وأوضحت القناة أن 40 جنديا كانوا بمكان العملية بكامل عتادهم كان بإمكانهم فتح النار على المنفذ فور هجومه على تجمع للجنود كان يقف بانتظار الحافلة التي تقلهم إلى إحدى المعسكرات إلا أنهم فضلوا الفرار على ذلك.

كما انتقدت القناة الثانية الإسرائيلية هروب الجنود من موقع العملية وقالت في تعليق لها: “لقد كان الجنود مسلحين إلا أنهم اختاروا الفرار من موقع العملية بدلا من إطلاق النار على سائق الشاحنة”.

ونقلت القناة عن المستوطن الذي أطلق النار على سائق الشاحنة قوله: “إن نحو 40 جنديا كانوا في المكان وكان بإمكانهم أن يفعلوا ما فعلت لكنهم فضلوا الهرب، وأنا لم يكن لدي إلا مسدس و13 رصاصة، ولو تصرفوا بشكل مختلف لكانت الخسائر أقل”.