قتيل وعدة إصابات في إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

قالت الشرطة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية إن ما لا يقل عن شخص واحد قُتل كما أصيب سبعة آخرون أثناء عملية سطو فاشلة على متجر للمجوهرات في مركز تجاري بالمدينة.

وقال وليام مكمانوس قائد الشرطة إن إطلاق النار بدأ لدى فرار شخصين قاما بسطو مسلح على متجر كاي للمجوهرات في مركز رولينغ أوكس.

وحاول اثنان من المارة التدخل. وقال مكمانوس إن أحد اللصين قتل أحد هذين الشخصين بالرصاص وقام الشخص الآخر الذي كان لديه رخصة حمل سلاح ناري بإطلاق النار على أحد المشتبه بهما. ولم يُصب الشخص الذي أطلق النار على اللص.

وأشار مكمانوس إلى أن المشتبه به الثاني غير الجريح جرى عبر المركز التجاري وهو يطلق النار من مسدسه أثناء فراره فأصاب ستة أشخاص. وأضاف أن حالتهم لم تُعرف على الفور.

وأردف قائلا للصحفيين في شريط مصور بُث على صفحة المدينة على فيسبوك “ما لدينا هو عملية سطو أدت لنتائج سيئة بشكل حقيقي.

“إنه شيء أخرق تماما.هذه ثاني مرة يُقتل فيها فاعل خير أثناء محاولة التدخل في جريمة.”

وذكر مكمانوس أن ستة متسوقين واللص الذي أصيب نُقلوا إلى المستشفى وإنه لم تُعرف حالتهم .

وأُغلق المركز التجاري الواقع في الجزء الشمالي الغربي من المدينة مع بقاء المتسوقين وموظفي المتاجر داخل متاجرهم أثناء تمشيط الشرطة للمنطقة بحثا عن المشتبه به الثاني.

وفي نوفمبر قتل فاعل خير حاول منع الاعتداء على امرأة خارج أحد متاجر وول مارت في سان أنطونيو والذي كان مزدحما بالمتسوقين في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر.