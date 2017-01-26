قبائل سرت: سنكون سدا منيعا ضد مخططات الإخوان

دانت قبائل مدينة سرت في ليبيا، الخميس، في بيان لها، ما تقوم به ميليشيات “البنيان المرصوص” من سرقة ونهب للأملاك الخاصة في المدينة بعد استعادتها من قبضة تنظيم داعش.

وقد أكدت القبائل في بيانها أن ما يتعرض له أهالي مدينة سرت من إهانة على يد هذه الكتائب مرفوض تماما. فقد قامت بتحويل منازل المواطنين إلى مقرات لميليشياتهم كما أنهم أغلقوا مداخل المدينة ومخارجها.

وقد حملت هذه القبائل المجلس البلدي لمصراتة مسؤولية ما يحدث في مدينتهم، مؤكدين على رفضهم التام، لأن تكون سرت محطة انطلاق لميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة، للهجوم على الهلال النفطي.

كما أكدت القبائل أنها ستكون سدا منيعا ضد مشاريع الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة في المدينة.

وطالبت القبائل بتفعيل الأجهزة الأمنية كمديرية الأمن وتفعيل مراكز الشرطة للتصدي لهذه الميليشيات، فيما رفضت وجود أي جسم غير شرعي بالمدينة.