قاتل المواطن في معان: لا أعرفه من قبل

ألقت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، القبض على شخص قتل آخر بالرصاص في محافظة معان مساء أمس، كما ضبطت سلاح الجريمة، وذلك بعد ساعات على وقوع الحادثة.

وبحسب إدارة الإعلام الأمني “فإن بلاغا ورد لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافطة معان بعد عصر أمس بتعرض أحد المواطنين أثناء وجوده برفقة عائلته على طريق ايل لإطلاق عيار نارية من قبل مجهول مما أدى إلى وفاته، حيث تحركت فور تلقي البلاغ مجموعات المركز الأمني المختص والبحث الجنائي والمختبر الجنائي للمكان، وتبين بأن المغدور تعرض لعدة عيارت نارية توفي على إثرها وجرى استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام وباشر فريق تحقيقي خاص التحقيق في القضية لكشف ملابساتها والقبض على مرتكبها”.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني “أن فريق التحقيق ومن خلال ما تم جمعه من مسرح الجريمة وتتبع أوصاف الشخص الذي أطلق النار ومركبته بحسب ذوي المغدور الذين كانوا برفقته والذين أكدوا كذلك أنهم وأثناء جلوسهم بالقرب من إحدى الطرق لجمع الأحطاب حضر إليهم أحد الأشخاص وتكلم مع المغدور وغادر وعاد بعد فترة وجيزة قام بإطلاق عدة عيارات نارية عليه وترك المكان، ووقع اشتباههم على أحد الاشخاص ممن تنطبق عليه تلك المواصفات ويقطن على مقربة من مكان وقوع الجريمة وجرى ضبطه ومباشرة التحقيق معه”.

وتابعت “أنه بالتوسع بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بقيامه بإطلاق عيارات نارية على المغدور أثناء وجوده على مقربة من منزله برفقة ذويه وأنه لا يعرفه من قبل ولا يعرف هويته، وجرى كذلك ضبط سلاح أتوماتيكي استخدمه بالجريمة وتم أخذ عينات دم منه وإرسالها للمختبر الجنائي من أجل فحصها للتأكد فيما إذا كانت تحوي أي مواد مخدرة وما يزال التحقيق جاريا في القضية”.