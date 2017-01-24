قاتل الرقيب محمد الصقرات في قبضة الأمن

أكدت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام أنه وعلى إثر حادثة استشهاد الرقيب محمد الصقرات من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات أمس أثناء تاديته لواجبه خلال مداهمة أمنية في محافظة الزرقاء، جرى فور وقوع الحادثة اتخاذ إجراءات أمنية وشرطية فورية لعزل المنطقة التي وقعت بها الحادثة وتكثيف عمليات البحث والتحري عن المطلوب مطلق النار ومن معه وبتنسيق أمني مع مختلف الجهات الأمنية الأخرى لتحديد موقعه وإلقاء القبض عليه.

وأكدت إدارة الإعلام الأمني أنه إثر تلك الإجراءات وتضييق الخناق على ذلك المطلوب، ونتيجة التنسيق الأمني، أجبر المطلوب قبل قليل على تسليم نفسه لمديرية شرطة الزرقاء، كما جرى ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة، وبوشرت التحقيقات معه ومع شخصين آخرين ألقي القبض عليهما أمس أثناء حدوث المداهمة تمهيدا لإحالتهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.