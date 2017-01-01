فقدان واحدة من أربع إسرائيليات تواجدن في ملهى إسطنبول

أعلن الكيان الإسرائيلي، اليوم الأحد، فقدان إسرائيلية في الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول والذي أوقع 39 قتيلا وأكثر من 70 جريحا.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن الإسرائيلية كانت تحتفل برأس السنة في اسطنبول عندما انقطع الاتصال معها بعد الهجوم على ملهى “رينا” المعروف في المدينة.

وكانت إسرائيلية أخرى برفقتها قد أصيبت بالصدمة، وسبق ذلك أن أعلن عن إصابة إسرائيلية ثالثة من سكان الطيرة جراء الهجوم بجروح متوسطة، فيما لم تصب إسرائيلية رابعة كانت برفقتهم بجروح ونقلت الى الشرطة التركية لأخذ إفادتها.

وارتفع عدد قتلى الهجوم على ملهى “رينا” في اسطنبول إلى 39 قتيلا، ذكرت السلطات التركية أن من بينهم 16 من جنسيات أجنبية.