فصل مذيعة من إذاعة “جيش الاحتلال” لتضامنها مع الشهيد أبو القيعان

قامت إدارة إذاعة الجيش الإسرائيلي، بفصل المذيعة حين إلملياح من عملها، وذلك بسبب استنكارها لجريمة الهدم واستشهاد يعقوب أبو القيعان في قرية أم الحيران، اليوم الأربعاء.

وكتبت إلملياح منشورا في صفحتها على موقع “فيسبوك”، قالت فيه: “أنا أيضا كنت سأدهس شرطيا إذا أخلوني بالقوة من البيت من أجل بناء بلدة لأناس أقوى مني، ولا تحدثوني عن التربية”.

وهدمت السلطات الإسرائيلية، بمرافقة مئات أفراد الشرطة، بيوتا في أم الحيران في إطار مخطط لإخلاء القرية العربية وإقامة بلدة يهودية باسم “حيران” على أنقاضها.

وقوبل منشور إلملياح بردود فعل غاضبة في صفحتها على “فيسبوك”، وذلك لأنه تزامن مع حملة تحريض للجمهور اليهودي ضد العرب، ومزاعم أن الشهيد أبو القيعان نفذ عملية دهس أسفرت عن مصرع شرطي.

رغم ذلك فإن تصويرا لمنشور إلملياح ما زال ينتشر على شبكة الانترنت رغم أنها أزالته من صفحتها إثر ردود الفعل عليه.

وقالت إدارة الإذاعة إنه “لا مكان في إذاعة الجيش الإسرائيلي لمذيعة تعبر عن تأييد لدهس متعمد لشرطي، ولذلك تقرر إنهاء التعاقد مع إلملياح على الفور”.