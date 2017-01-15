فرنسا: السفارة الأميركية بالقدس “استفزاز”

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، الأحد، إن اقتراح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية للقدس سيكون “استفزازا وله عواقب خطيرة”.

وقال إيرولت للقناة الثالثة بالتلفزيون الفرنسي: “بالطبع إنه استفزاز. أظن أنه لن يستطيع أن يفعلها”.

وجاءت تصريحات إيرولت خلال اجتماع عن “السلام في الشرق الأوسط”، تستضيفه باريس.

ونقلت “رويترز” عن الوزير الفرنسي قوله: “ستكون له عواقب وخيمة للغاية، وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها الأمر على جدول أعمال رئيس أميركي، لكن ما من أحد سمح لنفسه باتخاذ القرار”.

وأضاف إيرولت: “لا يمكن للمرء أن يتبنى هذا الموقف الأحادي الواضح. يجب أن تهيئ الظروف للسلام”.

وأثارت تصريحات مسؤولون بفريق ترامب بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل إبيب إلى القدس، ردود فعل غاضبة وتحذيرات من الجانب الفلسطيني وصلت حد إعادة النظر في اعتراف القيادة الفلسطينية بإسرائيل.

وتزايدت التحذيرات من نقل السفارة إلى القدس وإمكانية أن يؤدي هذا إلى تعزيز التوترات في الشرق الأوسط، والقضاء على ما تبقى من إمكانية التوصل إلى سلام.

من جانبه، اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن مشروع نقل السفارة إلى القدس من شأنه القضاء على عملية السلام، وقد يدفع الفلسطينيين “للتراجع عن الاعتراف بدولة إسرائيل”.