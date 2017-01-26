فتح معبر رفح السبت المقبل لمدة 3 أيام

أعلنت هيئة المعابر والحدود، عن فتح معبر رفح البري من السبت وحتى الاثنين المقبل، وذلك حسب كشوفات وزارة الداخلية التي ستعلن اليوم عبر موقع الوزارة.

وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري لمدة 3 أيام، مطلع الأسبوع المقبل، في كلا الاتجاهين.

وبحسب المصادر فإنه من المقرر، السماح بعودة العالقين من مصر إلى قطاع غزة، وسفر الحالات الانسانية من قطاع غزة إلى مصر والدول المجاورة.

وكانت مصادر ذكرت، أن فتح معبر رفح سيشهد عودة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية وعائلته إلى قطاع غزة، قادماً من قطر.

وقالت الهيئة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، إن السلطات المصرية أبلغتهم بشكل رسمي فتح المعبر في كلا الاتجاهين اعتباراً من السبت المقبل حتى الإثنين.

ولفتت إلى أنه سيتم نشر كشوفات المسافرين في أيام فتح المعبر، عبر موقع وزارة الداخلية في وقت لاحق من مساء اليوم.