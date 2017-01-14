غزة تتحول إلى ثكنة عسكرية لإجهاض احتجاجات الكهرباء

شن أمن حماس، اليوم السبت، حملة اعتقالات واستدعاءات لكوادر بحركة فتح، ومواطنين وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن أمن حماس اعتقل كلا من محمد صادق بربخ، يحيى صادق بربخ، عمر البريم، وعضو منطقة الشهيد فكري الدغمة بحركة فتح، اإبراهيم ابو طعيمة، بتهمة الدعوة للحراك ضد سياسة قطع الكهرباء.

في حين تم توجيه بلاغات واستدعاءات للتحقيق لعدد آخر عرف منهم: حلثم وأدهم القصاص”.

وشملت الحملة في شرق غزة، مواطنين وكوادر فتحاوية وآخرين من الفصائل، منهم الكادر الفتحاوي محمد الزعيم.

وشنت قوات الأمن الداخلي التابعة لحركة حماس، حملة مداهمات اليوم السبت، لمنازل كوادر في حركة فتح في غزة، واعتقلت أمين مجدي جمال أبو شاويش.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد اقتحم أمن حماس منزل القيادي في حركة “فتح” خالد أبو شنب امين سر منطقة هاني الحسن في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفةً أنهم هددوا أفراد عائلته باعتقال أحدهم، ما لم يسلم ابنهم نفسه حتى السادسة مساء.

وأشارت إلى أن قوات أمن “حماس” واصلت حملتها في ملاحقة واعتقال بعض النشطاء على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدها القطاع مؤخرًا بسبب أزمة الكهرباء.

في السياق نفسه، قال شهود عيان:” إن عددا كبيرا من أفراد الأمن الداخلي مدججين بالأسلحة والهراوات، هاجموا تجمعا للمواطنين في منطقة الجسر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة”.

وأضاف الشهود، أن حماس أغلقت كافة الشوارع المحيطة بالمكان، وشرعت بحملة اعتقالات للمتواجدين.

كما أغلق أفراد من حركة حماس مدعومين من أجهزتهم الأمنية، ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ومنعوا تواجد اي شخص هناك.

وفي مدينة خانيونس جنوب القطاع ، أنتشرت عناصر حماس في شوارعها منعاً لأي تظاهرة أو تجمع للمواطنين المطالبين بحل أزمة الكهرباء.

يذكر أن الحراك الشعبي دعا إلي إنطلاق 3 مسيرات غاضبة في مدينة غزة اليوم السبت الساعة الرابعة مساءً، رداً على سياسة قطع الكهرباء في مناطق، حي الشيخ رضوان بالقرب من منطقة الجسر، ومنطقة معسكر الشاطئ بالقرب من ميدان الشهداء، وشرق غزة على مفترق الشجاعية .

ويشهد قطاع غزة مسيرات غضب تجوب شوارع مدنه، احتجاجاً على تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وامتداد الأزمة إلى وصول الكهرباء بمعدل 3 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.

ويعاني قطاع غزة، منذ عشر سنوات من أزمة الكهرباء، ويحصل المواطن من خلال جداول التوزيع على 8 ساعات وصل إلى 8 ساعات فصل، وفي حالة نفاد الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة تمتد إلى 12 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل.