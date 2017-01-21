غامبيا.. جامع يغادر إلى منفاه في غينيا خلال ساعات

يغادر الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع البلاد إلى منفاه الاختياري في غينيا كوناكري خلال ساعات، لإفساح الطريق لعودة الرئيس الجديد أداما بارو لبدء مهام سلطته، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية، السبت.

وأعلن جامع السبت للتلفزيون الحكومي عزمه على ترك السلطة، إثر محادثات في اللحظة الاخيرة أجراها معه وسطاء، ووسط تهديد بحصول تدخل عسكري من غرب افريقيا.

وقال جامع “قررت اليوم بما يمليه علي ضميري، أن أترك قيادة هذه الأمة العظيمة، مع امتناني الفائق لجميع الغامبيين”.

وكان جامع الذي يرأس غامبيا منذ عام 1994 رفض في وقت سابق التنازل عن السلطة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.