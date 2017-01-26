غارات للتحالف على الحديدة وحجة ومعارك في المخا

شنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع الحوثيين، الخميس، في محافظتي الحديدة وحجة غربي اليمن، فيما تستمر المعارك بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثيين في مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز.

وحسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، دمر التحالف دبابة للحوثيين، في منطقة النسيم بمديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة.

وفي المخا يستمر القتال بين القوات الشرعية والمتمردين، حيث قتل خلالها نحو 27 شخصا من الطرفين خلال الساعات الأخيرة.

وقال مسؤول في القوات الشرعية لـ”فرانس برس”، الخميس: “المعارك لم تتوقف مع الحوثيين في المخا، حيث لا يزال وسط المدينة بيد المتمردين فيما تمكنت القوات الشرعية من التواجد في أطراف المدينة من ثلاثة محاور بعد سيطرتها على الميناء”.

وأضاف: “قطعت القوات الشرعية الخط الرابط المؤدي من مدينة تعز إلى المخا”.

وشدد على أن “القوات الشرعية تحاصر المدينة والمعركة محسومة لصالحها، ولم يبق أمام الحوثيين المتواجدين في الداخل سوى تسليم أنفسهم أو الخروج من الجهة الشمالية اتجاه منطقة الخوخة المجاورة والتابعة للحديدة”.

وبحسب مصادر عسكرية وطبية، قتل 20 مسلحا من الميليشيات المتمردة الحوثيين و7 من مقاتلي القوات الشرعية، كما أصيب العشرات من الطرفين.

وشنت القوات الشرعية بإسناد من طيران التحالف الشهر الماضي، هجوما على منطقة ذباب جنوب غربي اليمن، التي تقع على بعد 30 كلم من مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يفصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وتهدف الحملة إلى استعادة مناطق تمتد على ساحل البحر الأحمر بطول 450 كيلومتر، بينها مدينتا المخا والحديدة قرب الحدود مع السعودية.

وسيطرت القوات الحكومية على ميناء المخا الاثنين، وتحاول منذ ذلك الحين استعادة المدينة بكاملها.

ومن جهة أخرى، يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من الخميس، جلسة استماع للمبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشأن تطورات الأزمة الدائرة هناك.