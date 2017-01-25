عشرات القتلى والجرحى بتفجير مزدوج استهدف فندقا في مقديشو

قتل 12 شخصا وأصيب 25 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر تفجير مزدوج استهدف فندقا جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو تلاه إطلاق نار حتى اللحظة بين مسلحين وحراس الفندق، وفق مصدر أمني.

وقال أحد نزلاء فندق “ديح” الكائن في شارع مكة المكرمة بحي وابري، إن التفجير الذي وقع عند مدخل الفندق كان قوياً، وأعقبه تبادل لإطلاق نار كثيف بين مهاجمين وحراس المكان.

وأضاف للأناضول مفضلاً عدم ذكر هويته أن “عدداً من المهاجمين اقتحموا الفندق ويُسمع دوي إطلاق نار كثيف في الداخل”.

ووفق مراسل الأناضول يتمتع الفندق بحراسة أمنية مشددة حيث يرتاده نواب ومسؤولون حكوميون إلى جانب مغتربين.

وشوهد سيارات الإسعاف تهرع إلى موقع التفجير لنقل المصابين الذين لم يعرف عددهم على الفور جراء التفجير.