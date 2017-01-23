عجلون: “قاهر الضباع” يخلص راعيا من ضبع كاسر افترس أغنامه

اصطاد قاهر الضباع العجلوني راضي العوض اليوم الاثنين ضبعا ضخما افترس أغناما لراع في إحدى المناطق خارج المحافظة.

وقال العوض إن أحد الرعاة من خارج المحافظة اشتكى له من هجوم ضبع كاسر على أغنامه أثناء الرعي بها في وقت الظهيرة عدة مرات، واختطافه رأسا من المواشي في كل مرة، دون أن تفلح محاولاته بقتله بإطلاق النار عليه في كل مرة.

وبين أنه تتبع آثار الضبع حتى تمكن من تحديد مكان اختبائه في”الموكرة” ومن ثم دخل إليه وقام بتقييده وإستخراجه حيا.

وأكد أنه قام بإطلاقه في مكان وبيئة مناسبة تبعد أكثر من 200 كم عن الموقع الذي كان يتواجد به الكثير من رعاة الأغنام.

وأكد أنه لا يخشى من مواجهة الضباع، بل اعتاد الدخول إلى أوكارها واستخراجها من دون الحاجة إلى أي سلاح، باستثناء استخدام “اللجام” لتطويق رأس الضبع ومنعه من استخدام فكيه.