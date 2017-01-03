عباس لوفد اسرائيلي : قرار 2334 لم يكن ضد إسرائيل

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أنه يسعي لتحقيق “السلام العادل والشامل” مع “إسرائيل”، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم (2334) لم يكن ضد “إسرائيل”.

جاء ذلك خلال لقاء عباس اليوم الثلاثاء، مع وفد من حزب ميريتس الإسرائيلي، برئاسة سكرتير عام الحزب، موسى راز، في رام الله.

وأوضح عباس خلال اللقاء أن قرار مجلس الأمن جاء “فقط ضد المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية وليس ضد إسرائيل”، لافتًا إلى أن القيادة الفلسطينية مازالت متمسكة بتحقيق السلام “القائم على قرارات الشرعية الدولية”، لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، قال راز، رئيس وفد الاحتلال، إنه أعد عريضة وقع عليها 1000 شخصية إسرائيلية، تدعو لدعم المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي للتسوية الذي سيعقد في باريس، واستمرار عملية السلام وإنهاء الاحتلال، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بها للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.

وأضاف راز أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، هام لوقف السياسة الاستيطانية لحكومة بنيامين نتنياهو، التي تسعى لتدمير “مبدأ حل الدولتين”.

وعبر الوفد الإسرائيلي عن أمله في التوصل لحل الصراع، وقيام الدولتين (فلسطين وإسرائيل)، للعيش بسلام وسكينة.